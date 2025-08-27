Осень в Беларуси стартует с важных новаций, которые затронут не только кошельки пенсионеров и бюджетников. Много изменений придет в белорусские школы с обновленным Кодексом об образовании. Подробности – в нашем традиционном дайджесте.

Вырастут трудовые пенсии

С 1 сентября в Беларуси пересчитают пенсии по возрасту – для белорусов, которые вышли на заслуженный отдых, отработав положенный срок, прибавка составит до 5%. К слову, это будет уже вторая за год индексация пенсий. В феврале 2025 г. прибавка составила 10%.

Трудовые пенсии в стране получают порядка 2,3 млн человек. По предварительным подсчетам Министерства труда и социальной защиты, в сентябре средняя пенсия в Беларуси составит 980 рублей. По сравнению с сентябрем 2024-го выплата вырастет на 167 рублей, или более чем на 20%.

Поднимется базовая ставка

Этот инструмент является основным элементом тарифной системы, что применяется для оплаты труда работников бюджетной сферы. Размер базовой ставки с 1 сентября вырастет до 273 рублей – прибавка составит 3 рубля, или чуть более 1%.

Напомним, что это также будет второе за год повышение базовой ставки. С 1 января этот показатель вырос на 6,7% – с 253 до 270 рублей. По данным Министерства труда и социальной защиты, повышение базовой ставки затронет финансовые интересы более 800 тыс. работников организаций бюджетной сферы.

Корректировка ПДД для самокатов и мопедов

С первых дней осени на белорусских городах начнут действовать скорректированные Правила дорожного движения. Велосипедистам и самокатчикам с 1 сентября придется спешиваться при пересечении проезжей части.

Вводятся скоростные ограничения для владельцев средств персональной мобильности: ездить на электросамокатах, сегвеях, моноколесах по велодорожке можно будет со скоростью не более 25 км/ч, по тротуару – не более 10 км/ч. Владельцам электротранспорта, который относится к мопедам и мотоциклам, нужно будет регистрировать свои устройства в ГАИ. К тому же зимой теперь запрещено использовать внесезонные шины с маркировкой «All seasons».

Разрешат тонировать окна автомобилей

Изменения в Правилах дорожного движения позволят с 1 сентября устанавливать шторки на боковые и задние окна автобусов, а также монтировать жалюзи и тонировать боковые и задние стекла легковушек. Но при этом важно соблюсти главное условие – светопропускание ветрового стекла и стекол передней обзорности должно быть не меньше 70%.

А вот для автомобилей категории М1 к задним стеклам при наличии наружных зеркал заднего вида требований по светопропусканию не предъявляется. Однако действует запрет на установку стекол с зеркальным эффектом, которые могут искажать восприятие белого, желтого, красного, зеленого, голубого цветов.

Езда с ближним светом фар

В канун старта нового учебного года учебных заведениях Беларуси традиционного проходит акция «Внимание – дети!». Она предусматривает, что водители должны передвигаться по проезжей части с включенным светом фар либо ходовыми огнями.

Это требование действует с 25 августа по 5 сентября. Госавтоинспекторы в первую декаду сентября усилят контроль за обеспечением дорожной безопасности вблизи школ и гимназий.

Подорожает проезд по платным дорогам

С 1 сентября 2025 года в Беларуси начнут действовать новые тарифы на использование платных автомобильных дорог. Основные изменения затронут грузовые автомобили с допустимой общей массой более 3,5 т. Стоимость одного километра проезда стала выше для всех категорий транспортных средств в зависимости от количества осей:

— две оси – с 0,114 до 0,117 евро;

— три оси – с 0,142 до 0,146 евро;

— четыре и более – с 0,171 до 0,176 евро.

Кроме того, тарифы подняли на электронные виньетки для легковушек. Теперь 30-дневный проездной документ стоит 32 евро, а годовой – 110. Цена 15-дневной виньетки осталась прежней и составляет 20 евро.

Водительские права для старшеклассников

С 1 сентября начнут действовать коррективы, внесенные в Кодекс об образовании. В частности, возвращается практика, которая ранее была присуща учебно-производственным комбинатам. Ребят из военизированных учебных заведений (кадет и суворовцев, учащихся специализированных лицеев), а также старшеклассников из 10-11-х классов сельских школ начнут обучать вождению сельскохозяйственной техники, самоходных машин и автомобилей.

Смартфоны в школе запретят

В новом учебном году школьники и учащиеся колледжей не смогут пользоваться гаджетами во время образовательного процесса. Это предусмотрено постановлением Министерства образования, в котором акцент сделан на правилах безопасности учебного процесса.

Учащихся обязали сдавать мобильные телефоны до начала уроков. Гаджеты будут храниться в специально отведенных местах, сотрудники школы обеспечат их сохранность. Забрать смартфона ребята смогут уже после окончания учебного дня. В случае необходимости оперативного общения с родителями будет использоваться школьная связь – через дежурного администратора или классного руководителя.

Но в табу на телефоны есть нюанс. Исключение сделают для детей, которым по медицинским показаниям необходим гаджет, к примеру, для измерения уровня сахара в крови. Вместе с тем школьники смогут пользоваться электронными книгами и планшетами при соблюдении ряда условий, в том числе санитарных норм. А вот смарт-часы попадут под запрет вместе со смартфонами.

Освобождение от ЦЭ по состоянию здоровья

Ранее получить освобождение от сдачи выпускных экзаменов могли только 9-классники по заключению врачебно-консультационной комиссии. С обновлением Кодекса об образовании такая норма с нового учебного года будет распространяться и на выпускников средней школы. Министерство здравоохранения утвердит перечень заболеваний, на основании которого 11-классников смогут освободить от сдачи ЦЭ по медицинским показаниям.

Изменения в школьном расписании

В новом учебном году образовательный процесс построят с учетом изменений в типовом учебном плане. В частности, в 10-11-х классах появится новый предмет «История Беларуси в контексте всемирной истории». Для укрепления здоровья школьников количество уроков физкультуры увеличивается с двух до трех в неделю.

Для всех 10-классников в конце учебного года вводятся учебно-полевые сборы. Раньше такая обязанность была только у кадет и суворовцев. Сборы старшеклассников 10-дневные. Они запланированы сразу после окончания учебного года – с 26 мая по 5 июня.

Учащиеся 8-9-х классов смогут посещать факультатив «Основы управления квадрокоптером». Школьников научат управлять беспилотным летательным аппаратом, в программе, конечно же, предусмотрены тренировки на виртуальном симуляторе.

У ребят, которые обучаются на дому, также станет больше предметов. Добавились часы по «Изобразительному искусству», «Основам безопасности жизнедеятельности», «Искусству» и «Черчению».

Режим работы «продленки»

Согласно постановлению Министерства образования, группы продленного дня в новом учебном году будут работать в школах для учеников 1-9 классов. Продолжительность пребывания детей в «продленке» не может превышать 6 часов в день.

Создавать группы продленного дня будут при наличии:

— необходимого количества заявлений законных представителей несовершеннолетних учащихся;

— необходимой материально-технической базы;

— возможности для организации питания с учетом занятий, учебных занятий и режима питания, предоставляемого в учреждении образования.

Учащимся в «продленке» предложат посещать факультативные и иные занятия в школах, участвовать в образовательных, спортивно-массовых и иных мероприятиях, проводимых в учреждении образования.

Новый формат школьных дневников

Стандарты дневников установлены постановлением Министерства образования. По сути, в таком формате они использовались и в минувшем учебном году. Отметим, что дневники делятся на две категории – для учащихся 3-4 классов и 5-11 классов. Причем выпускают их на двух государственных языках – русском и белорусском.

Однако в образцах, которые рекомендуются к применению в 2025 году, есть одна новация. Позиция «Порядок ведения дневника» дополнена пунктом 3. Он гласит: «В дневнике допускаются исправления путем зачеркивания чертой неправильной записи и надписи сверху правильного варианта».

Новые правила доступа родителей в школу

С 1 сентября для законных представителей учащихся меняется механизм посещения учебных заведений. Теперь, чтобы попасть на территорию школы или колледжа, родителям нужно предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также зарегистрироваться у охранника или сторожа в журнале учета посетителей и указать цель визита.

Оплата за школьные учебники

У родителей школьников есть целый сентябрь, чтобы внести плату за пользование учебниками их чадами. Крайний срок оплаты – 1 октября.

Напомним, что белорусским законодательством плата за пользование учебными пособиями для школьников и дошколят привязана к базовой величине. Причем для учащихся школ и гимназий ее размер составляет 50% от базовой, для дошколят – 20%. И не важно, идет ребенок в 1-й класс или учится в выпускном 11-м классе.

Стоит отметить, что отдать за учебники в 2025 году родителям школьников придется чуть больше, чем годом ранее. Причина тому – рост базовой величины. В текущем году она составляет 42 рубля, а год назад была 40 рублей. Следовательно, для учеников, получающих среднее образование с 1-го по 11-й классы, плата за пользование школьными учебниками в 2025/2026 учебном году составит 21 рубль, вместо прошлогодних 20 рублей.

Учебники для дошколят в новом учебном году будут стоить на 40 коп. дороже по сравнению с прошлым годом, за них придется заплатить 8 руб. 40 коп.

Ограничат экспорт яблок

Такая мера начнет действовать с 1 сентября, чтобы обеспечить внутренний рынок яблоками в межсезонье. Она временна – вводится всего на шесть месяцев. Экспортировать яблоки за границу можно будет только по разовым лицензиям. Выдавать их будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Мингорисполкомом и облисполкомами. Отказать могут, если не будет соблюдено важное условие – соотношение свободных ресурсов в Беларуси и потребности страны по яблокам. Оно должно составлять не менее 30%.

В лес – за клюквой

Местные органы власти определились со сроками сбора дикой ягоды. За брусникой белорусы начали «охоту» уже в августе, а с наступлением осенью можно собираться за клюквой. Причем в каждом регионе установлены свои сроки заготовки дикоросов.

Так, первыми за клюквой в лес могут отправляться жители Брестской и Гомельской областей – старт сезона назначен на 6 сентября. Собирать дары природы в Гродненской, Могилевской и Минской областях разрешено с 8 сентября. На следующий день, 9 августа, на «охоту» за клюквой вправе ходить жители Витебской области.

Напомним, что клюквой раньше установленных сроков либо с использованием запрещенных средств или методов сбора грозят штрафом для физических лиц – до 20 базовых величин (в 2025 г. в денежном выражении эта сумма составляет 840 рублей).

