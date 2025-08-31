Начальник управления анализа и контроля за охраной и использованием объектов животного и растительного мира Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси Дмитрий Моторо рассказал в проекте БЕЛТА «Страна говорит», что делать, если водитель попал в ДТП с диким животным.

В случае ДТП с участием дикого животного не предусмотрены штрафы за нарушение природоохранного законодательства, равно как и не взыскивается компенсация за вред, причиненный окружающей среде, отметил Дмитрий Моторо.

«В случае аварии разбирательство проводит ГАИ, которая проверяет возможное нарушение правил дорожного движения, в том числе превышение разрешенной скорости. Однако со стороны Государственной инспекции охраны животного и растительного мира никаких штрафов за гибель диких животных не предъявляется, так как это считается неумышленным происшествием», — пояснил он.

Ответственность предусмотрена только в случае самовольного использования, в том числе разделки и транспортировки, погибшего в ДТП дикого животного. Например, когда водитель перемещает сбитое животное в багажник автомобиля и увозит его. За эти незаконные действия предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

«При столкновении автомобиля с диким животным водитель должен позвонить в оперативно-дежурную службу территориального органа внутренних дел и сообщить о происшествии. На место прибывает инспектор ГАИ, который в свою очередь информирует работника охотничьего хозяйства или райисполкома. Егерь или должностное лицо, уполномоченное райисполкомом, составят соответствующий акт и примут решение об использовании или утилизации сбитого в ДТП дикого животного. Осуществлять водителю какие-либо действия со сбитым животным категорически запрещено, — предупредил начальник управления. — Были случаи, когда, например, сбитого лосенка пытались отвезти в ветеринарную клинику для спасения. Это сделать очень сложно и вряд ли возможно, но подобные ситуации фиксировались».