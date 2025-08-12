12 августа в рамках контроля за деятельностью организаций потребкооперации области по закупу у населения дикорастущих ягод и грибов, меда, излишков овощей, картофеля и другой сельхозпродукции Комитет госконтроля Гомельской области проведет «горячую линию».

В этот день с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по тел.: 8 (0232) 23-83-66, 23-83-98 можно сообщить о проблемах со сдачей указанной продукции.

Поступившая информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.