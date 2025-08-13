В ходе проведения конференции были обсуждены вопросы, касающиеся предупреждения травматизма и гибели детей на дорогах, а также вступления в силу в Беларуси с 1 сентября 2025 года обновленных Правил дорожного движения.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры области Ольга Шевченко затронула тему совершения преступлений на дорогах несовершеннолетними, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. По Гомельской области зарегистрировано немалое количество преступлений, совершенных несовершеннолетними: угон автомобилей, лихачество в нетрезвом состоянии без водительских прав и навыков вождения. Итогом многих правонарушений становились аварии, госпитализации и, что самое страшное, гибель участников дорожного движения. В УВД Гомельского облисполкома обеспокоены потенциальным ростом краж СПМ на улицах в связи с ужесточением закона и введением регистрации СПМ, поэтому сотрудники напоминают о соблюдении правил хранения СПМ на улицах.

В целях повышения осведомленности родителей и их детей об изменениях в ПДД и общей бдительностью на дорогах с 20 августа по 30 сентября запланированы различные мероприятия: родительские собрания в онлайн формате, посещение сотрудниками ГАИ школьных учреждений и оздоровительных лагерей с проведением профилактических бесед о безопасности детей на дорогах.

Родителям необходимо следить за времяпрепровождением своих детей, учить их правильному поведению на дороге и не давать водить транспортные средства без права на их управление.