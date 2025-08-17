Торжества пройдут на территории мемориального военно-исторического комплекса «Партизанская криничка», сообщает телеграм-канал мэра Гомеля «Владимир Привалов. Официально».
В программе:
- Торжественный митинг с участием ветеранов, представителей общественности и молодёжи с возложение цветов и венков к мемориалу в знак уважения и памяти.
- Военно-историческая реконструкция — погружение в атмосферу героических событий.
- Тематические локации: интерактивные площадки, выставки, экспозиции.
- Концертная программа с участием творческих коллективов.
- Дегустация солдатской каши — вкус истории, приготовленный по фронтовому рецепту.
Начало в 10.00.
