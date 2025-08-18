Ход подготовки к третьему белорусско-узбекскому женскому бизнес-форуму, работа межпарламентской комиссии высокого уровня, а также результаты состоявшихся и предстоящие зарубежные визиты — таковы главные темы заседания Президиума Совета Республики, которое 18 августа прошло под руководством Председателя Совета Республики Натальи Кочановой.

Открывая заседание, Спикер Совета Республики ориентировала сенаторов на плодотворную работу, а также подчеркнула важность международного сотрудничества. Одним из центральных пунктов повестки дня стало приглашение парламентской делегации Республики Узбекистан для участия в третьем белорусско-узбекском женском бизнес-форуме. Докладчиком по вопросу выступил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник. Он сообщил:

«В рамках визита делегации Узбекистана планируется запустить работу межпарламентской комиссии. Это орган межпарламентского сотрудничества более высокого уровня, нежели группы дружбы. Договоренности об этом были достигнуты в ходе прошлогоднего визита председателя Совета Республики Натальи Кочановой в Узбекистан».

На заседании президиума было принято решение о делегировании членов Совета Республики в состав межпарламентской комиссии, которая начнет свою работу в ближайшее время.

«Уверена, что межпарламентская комиссия высокого уровня придаст новый импульс отношениям верхних палат парламентов Беларуси и Узбекистана», — заявила Наталья Кочанова.

Также в ходе заседания национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель Председателя Совета Республики 🇧🇾Сергей Хоменко🇧🇾 представил доклад о результатах своего визита в Нью-Йорк, состоявшегося 18 июля. В рамках поездки он принял участие в Политическом форуме по устойчивому развитию, организованном под эгидой Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС). Этот форум стал важной платформой для обсуждения ключевых вопросов устойчивого развития и укрепления международного сотрудничества в данной области.

