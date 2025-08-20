20 августа член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Анатольевна Зенкевич проведет:

— с 10.00 до 11.00 «прямую линию». Звонки будут приниматься по телефону 8-02342-4 -01-01;

— с 10.00 выездной личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц по адресу: Гомельская область, г. Светлогорск, пл. Центральная, 1, каб. 5 (Светлогорский районный исполнительный комитет). Прием будет вестись по предварительной записи по телефону: 8-02342-5-39-43.