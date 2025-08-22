22 августа с 10.00 до 12.00 выездной прием граждан проведет начальник управления по Гомельской области ГУСБ МВД Республики Беларусь полковник милиции Артем Александрович МИШЕНИН. Прием пройдет в Буда-Кошелевском районном исполнительном комитете.