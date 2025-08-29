«По долгу своей службы я регулярно бываю в сельских населённых пунктах, в том числе удалённых и малонаселённых. В ходе своих визитов я обязательно общаюсь с местными жителями в неформальной обстановке. Как правило, магазин в деревне – это то место, где всегда можно встретить людей, оценить не только качество торгового обслуживания, но и в целом всего спектра социальных услуг, оказываемых на селе. Депутатский корпус никогда не остается равнодушным к вопросам наших жителей. Наша задача — чтобы люди из любой точки Гомельской области могли получить качественные товары и услуги, которые им необходимы», – отметила сенатор.