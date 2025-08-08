В рамках контроля за выполнением поручения Главы государства по обеспечению своевременной выплаты заработной платы Комитет государственного контроля Гомельской области 8 сентября проведет «горячую линию» с населением области.

Во время ее проведения с 11.00 до 13.00 граждане по телефону 8 (0232) 23-83-87 могут сообщить о нарушениях нанимателями сроков выплаты заработной платы и иных выплат, причитающихся работнику.

Поступившая на горячую телефонную линию информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования.

Председатель Комитета А.А. Игликов