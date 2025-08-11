XXXII День белорусской письменности пройдет в Лиде 6 и 7 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

В этом году мероприятие посвящено нескольким значимым датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 500-летию выхода книги «Апостол» Франциска Скорины, а также юбилеям выдающихся деятелей национальной литературы.

Торжественное открытие праздника и церемония награждения лауреатов Национальной литературной премии и «Лидские чтения» запланированы на 6 сентября.

Традиционно Министерство информации организует Фестиваль книги и прессы, где можно будет познакомиться с новинками белорусского издательского рынка. Гостей ждет насыщенная программа: интерактивные зоны от БРСМ, Белорусского союза женщин, библиотек и СМИ Гродненской области, спортивные и детские площадки, работа фудкортов, рекламно-информационный тур по достопримечательностям города и района.