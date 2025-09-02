Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области проводит отбор юношей, которым в 2026 году исполняется (либо уже исполнилось) 17 лет, имеющих (получающих в 2026 году) общее среднее либо среднее специальное образование, для поступления в учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» по специальности «Правоведение» со специализацией «Судебно-прокурорско-следственная деятельность», с присвоением квалификации «Юрист» и последующим прохождением службы в подразделениях Следственного комитета Республики Беларусь.

Наши преимущества:

— бесплатное высшее юридическое образование;

— полное государственное обеспечение на период обучения;

— гарантированное трудоустройство и достойная оплата;

— социальная защита для сотрудников и членов их семей.

Обращаться по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Головачева, д.1-2, тел. 8 (02336) 7-22-54, 8 (02336) 7-22-59.

При себе иметь: паспорт, удостоверение о приписке к призывному участку (военный билет).