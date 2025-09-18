В системе потребительской кооперации Гомельской области поэтапно внедряют проект автоматизации операций по товародвижению в торговых объектах, передает корреспондент БЕЛТА.

Цифровые технологии активно внедряются во все сферы деятельности, торговля и услуги не стали исключением. Развитие этого направления — на особом контроле главы государства. Вопросам и перспективам торговли было посвящено одно из недавних совещаний. Обсуждение касалось обеспечения необходимым потребителей как в крупных городах, так и в отдаленных населенных пунктах. Комфорт облуживания покупателей, доставка товаров всех категорий должного качества, недопущение реализации просроченной продукции, как и прозрачность всех операций — в числе первостепенных задач.

На уровне Совета Министров и Национального банка установлены требования, согласно которым все отраслевые организации в 2025 году обязаны обеспечить дифференцированный учет товаров в объектах торговли.

Как реализуется проект по автоматизации операций по товародвижению в торговых объектах потребительской кооперации Гомельской области с использованием единой республиканской управленческой платформы, проинспектировали помощник Президента — инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович и председатель Гомельского областного Совета депутатов, член Совета Республики Екатерина Зенкевич.

В регионе решением Гомельского областного Совета депутатов был утвержден региональный комплекс мероприятий по реализации государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 годы. Автоматизация операций по товародвижению в системе потребительской кооперации области с использованием единой республиканской управленческой платформы стала одним из них. На его реализацию выделены средства из инновационного фонда облисполкома. За исполнение мероприятий ответственно областное потребительское общество, координатором выступает главное управление торговли и услуг облисполкома.

Первый шаг в этом направлении — закупка, установка, подключение и настройка оборудования для автоматизации процесса учета товародвижения на рабочих местах кассиров. Эти приборы имеют широкий функционал. Он включает проведение операций по приему, учету, хранению денежных средств с соблюдением правил по их сохранности, взвешивание выбранного товара. Кроме того, программное обеспечение позволяет обеспечить контроль за денежными потоками, повышает прозрачность расчетов с покупателями. В частности, для кассира отображена информация о всех товарах в чеке, скидках и другие служебные данные, также отлажена передача данных с кассового оборудования в торговую систему IsFusion ERP и в систему контроля кассовых операций (СККО). Плюс — управление всем кассовым оборудованием и программным обеспечением, считывание стандартных линейных и двумерных штриховых кодов.

Как подчеркнули в Гомельском областном потребительском обществе, уже получены все комплекты для автоматизации рабочих мест кассира в стационарных торговых объектах (свыше 360 комплектов) и для автомагазинов (более 60 комплектов).

Руслан Пархамович и Екатерина Зенкевич изучили ситуацию в сельских магазинах с выездом на места. Исходя из болевых точек, ознакомились с возможностями нового программного обеспечения.

Сегодня из кабинета в головном офисе можно оценить товарный ассортимент — на витринах и складах — практически в любом сельском магазине. «К примеру, введем объект в деревне Старая Белица Гомельского района. В несколько кликов компьютерной мыши видим всю картину: какая выручка получена за день, какие проданы товары, отслеживаем картину поступлений», — разъясняет возможности и функционал автоматизированной системы заместитель председателя правления областного потребобщества Ольга Дубинина. «Начинаем отрабатывать функцию автозаказа. Это позволит значительно упростить процессы. Уже сейчас мы делаем срез-анализ по каждому конкретному магазину, чтобы поставлять ассортимент топовых для этой местности товаров, которые востребованы и заведомо хорошо реализуются», — добавила она. Функционал программы широкий — вплоть до печати актуальных ценников на поступившие товары.

Цифровизация торговой сети продолжается. Прошли обучение специалисты разного уровня, в том числе и в сельских магазинах. «Конечно, многие отмечают, что работа уже упростилась. Еще немного времени — и все смогут оценить преимущества автоматизированной системы. Это наше будущее», — подчеркнула Ольга Дубинина.

Помощник Президента — инспектор по Гомельской области нацелил коллектив и руководство на работу на результат, который должен выражаться не только в экономической эффективности проекта, увеличении объемов продаж, оптимальном управлении товарными ресурсами, но и ощутимыми плюсами для потребителей.

«Сейчас мы говорим о первом этапе цифровизации системы региональной потребкооперации. В этом плане есть конкуренция с негосударственными торговыми сетями. Но мы четко видим, куда необходимо направить основные усилия. Безусловно, и поддержка со стороны областной власти будет продолжена. Все усилия нацелены на то, чтобы в ближайшей перспективе как минимум видеть эту структуру в стройном ряду основных продавцов различных групп товаров. Конечно, ждем от руководства предложений, как усовершенствовать программный продукт исходя из региональных потребностей и специфики, а также обеспепечения грамотной логистики товаров. Рассчитываем, что программа даст должный результат и эффективность», — акцентировал Руслан Пархамович.

Как заверил председатель правления Гомельского областного потребительского общества Леонид Янкович, организация имеет весомую социальную нагрузку, обеспечивает и львиную долю товаров отечественного производства на прилавках — 92% ассортимента в торговых объектах. «В нашей сети мы стараемся постоянно внедрять новшества, некоторые из них — впервые в системе», — пояснил он.

«Надо отметить, что за последние годы в системе потребкооперации Гомельской области заметны тенденции к улучшению. И автоматизация отдельных процессов будет только содействовать развитию. Убеждена, что все идеи и предложения должны идти непосредственно от тех, кто будет их воплощать. На местах виднее, чем можно улучшить, дополнить и как усовершенствовать предлагаемый цифровой продукт», — резюмировала Екатерина Зенкевич.

В деталях тема будет проанализирована на ближайшей сессии областного совета депутатов.