В эфире телеканала «Беларусь 1» раскрыли подробности задержания польского шпиона в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

После проведения операции агентурной разведки одной из спецслужб Польши КГБ Беларуси в Лепеле задержал граждан Беларуси и Польши. У задержанного гражданина Польши Гжегоша Гавела была обнаружена ксерокопия документа о белорусско-российском совместном учении «Запад-2025» с грифом «секретно».

Во время дальнейшего обыска выяснилось, что Гжегош Гавел 1998 года рождения, живет в Кракове. На вопрос о том, какие поручения он выполнял в белорусском Лепеле, Гжегош Гавел ответил: «Добыть информацию на тему (учения. — Прим. БЕЛТА) «Запада». Среди личных вещей гражданина Польши были найдены доллары, евро, болгарские и польские деньги, белорусские рубли, SIM-карта одного из операторов связи, которую ему передали. Она зарегистрирована на другого человека.

Имеются неопровержимые доказательства шпионской деятельности гражданина Польши. За несколько минут до задержания он получил секретный военный документ. Все это было запечатлено на видео.

Гжегош Гавел через соцсети установил контакт с гражданином Беларуси и предложил ему сотрудничество в интересах спецслужб Польши. Оно заключалось в конспиративном сборе и предоставлении закрытой информации, сведений о командном составе, а также сотрудниках военной контрразведки. Полученные данные задержанный передавал польским силовикам. В частности, секретные сведения о военных объектах Беларуси он собирал для спецслужбы «Агентство внутренней безопасности».

За передачу нужных ему сведений Гжегош Гавел обещал белорусу ежемесячно передавать деньги. В первый раз, кроме финансовых средств, он привез своему информатору кофе, шоколад и футляр для мобильного телефона, чтобы глушить его сигнал.

Сотрудники белорусской контрразведки задержали иностранца, как только он получил секретный документ. Возбуждено уголовное дело по ст.358 (шпионаж) УК Беларуси. Ведется следствие. Подробности будут раскрыты позже.