Аграрии Беларуси намолотили почти 8,9 млн т зерна, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

По оперативным данным на 5 сентября, с полей страны собрано 8 млн 888 тыс. т зерна вместе с рапсом, рассказали в пресс-службе.

Вклад в общий каравай каждой области: Минская — 2234 тыс. т., Гродненская — 1738 тыс. т, Брестская — 1676 тыс. т, Могилевская — 1239 тыс. т, Гомельская — 1044 тыс. т, Витебская — 957 тыс. т.

Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 97% площадей, что составляет 2344 тыс. га. Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,3 ц/га.

Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 646 тыс. т — 92% от плана.

Посеяно озимых зерновых на зерно на площади 57 тыс. га, или 4% запланированного.

Вытереблено льна на 47 тыс. га, что составляет 99% запланированных площадей.

Сахарная свекла убрана с 9% площадей, что составляет 9 тыс. га. Накопано 443 тыс. т корнеплода со средней урожайностью 479 ц/га, что выше прошлогодней на 47,9 ц/га.

Кукуруза на силос и зеленый корм убрана с 5% площадей, что составляет 49 тыс. га.

Заготовлено сена 448 тыс. т (62% плана), сенажа — 12 млн 995 тыс. т (93% плана).

Травяных кормов заготовлено 4 млн 262 тыс. т (42% плана).

Картофеля в стране накопано уже более 81 тыс. т. Средняя урожайность выше прошлогодней на 59,2 ц/га.