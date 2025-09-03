Аграрии Беларуси намолотили свыше 8,8 млн т зерна, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

«На 3 сентября с полей страны намолочено 8 млн 824 тыс. т зерна вместе с рапсом», — проинформировали в ведомстве.

Вклад в общий каравай каждой области: Витебская — 925 тыс. т, Гомельская — 1040 тыс. т, Могилевская — 1219 тыс. т, Брестская — 1674 тыс. т, Гродненская — 1735 тыс. т, Минская — 2230 тыс. т.

Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 96% площадей, что составляет 2322 тыс. га. Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,4 ц/га.

Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 644 тыс. т — 92% от плана.

Посеяно озимых зерновых на зерно на площади 27 тыс. га — 2% запланированного. Вытереблено льна на 47 тыс. га, что составляет 97% от запланированных площадей.

Сахарная свекла убрана с 7% площадей, что составляет 7 тыс. га. Кукуруза на силос и зеленый корм убрана с 4% площадей, что составляет 34 тыс. га.

Заготовлено сена 430 тыс. т (60% плана), сенажа — 12 млн 863 тыс. т (92% плана), в том числе в полимерной упаковке 431 тыс. т. Травяных кормов заготовлено 4 млн 125 тыс. т (41% плана).

Картофеля в стране накопано уже более 65 тыс. т. Средняя урожайность выше прошлогодней на 64,6 ц/га.