Сегодня в КСУП «Губичи» закладывают семена озимого ячменя. Этот процесс доверили опытному механизатору Сергею Гореликову. На тракторе «Беларус» он уже засеял более 100 га.

В КСУП «Губичи» Сергей Николаевич работает около 15-ти лет, до этого трудился в других сельхозпредприятиях района. Весной и осенью он занят на посевной, в июне и июле – на заготовке кормов, а в период уборочной уже третий год подряд пересаживался за штурвал комбайна. В этом году, кстати, намолотил около 1300 тонн зерна и был среди лидеров жатвы.

Посевной материал аграрию на МАЗе подвозит молодой водитель Алексей Манешкин. После окончания Белорусской государственной сельскохозяйственной академии уроженец Гомеля распределен в КСУП «Губичи».