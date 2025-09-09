Как отметил директор сельхозпредприятия Александр Калыхан, под сев озимых культур отведено 1900 га, из них пшеница займет 1000 га, ячмень – 550, рожь – 200, тритикале – 150.

На одном из полей в паре работают механизаторы Александр Белбухов и Евгений Свердлов: первый подготавливает почву, второй вносит семена. Александр Леонидович в «Кривске» трудится пятый год. Весной и осенью занят на посевной, летом – на заготовке кормов, отвозит зеленую массу. В этом году ему доверили новый энергонасыщенный трактор «Беларус». На нем с помощью комбинированного агрегата он выполняет сразу три операции: пашет землю, выравнивает ее и культивирует.



Евгений Владимирович – из известной в районе династии Свердловых. Его отец, Владимир Михайлович, в нынешнем году убирал зерновые, дядя, Виктор Михайлович, занят на заготовке кормов. Сам Евгений весной занимался севом, а в летний период участвовал в укосе трав.



К слову, Виктор Свердлов – один из наиболее опытных механизаторов хозяйства. Его общий трудовой стаж насчитывает 39 лет. Сейчас убирает кукурузу на силос на КВК-800. До этого был задействован на косовице.

Отвозит зеленую массу к траншее Вадим Солоненко. Уроженец Кривска окончил местный аграрно-технический колледж. Как говорит Вадим Николаевич, он решил пойти по стопам отца, который тоже работает в КСУП «Кривск». До уборки кукурузы Солоненко-младший трудился на пахоте и укосе трав.