По словам директора сельхозпредприятия Сергея Дрозда, уже убрано 6 гектаров из 12-ти, накопано 185 тонн при средней урожайности более 300 ц/га.

– Полученный урожай планируем реализовывать в том числе и на районных ярмарках. Часть продукции будет отправлена в ОАО «Гомсельмаш» и ОАО «Гомельский завод литья и нормалей», – отметил Сергей Александрович.

Уборка второго хлеба традиционно доверена механизатору с более чем 30-летним стажем Дмитрию Тотикову, который работает на тракторе «Беларус 1523» с прицепным картофелеуборочным комбайном ПКК-2-05. К слову, уроженец деревни Струки весной был занят на севе кукурузы и других культур, летом занимался прессованием сена и сенажа.