В работе IX отчетно-выборной конференции Буда-Кошелевской районной организации ветеранов приняли участие заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова, председатель Гомельского областного совета ветеранов Александр Борборович, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко, руководители и представители предприятий, учреждений и организаций, лидеры районных общественных организаций и политических партий, ветеранский актив.

На повестку дня были вынесены вопросы: отчет о работе районного совета ветеранов за 2021-истекший период 2025 года, о работе ревизионной комиссии, выборы районного совета ветеранов и делегатов на VI областную отчетно-выборную конференцию.

Докладывая о проведенной работе за отчетный период, председатель районного совета ветеранов Александр Куриленко проинформировал, что среди направлений деятельности организации являются волонтерское движение, организация культурного досуга среди пожилых людей. Немаловажная роль отводится нравственно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Все это позволяет ветеранам и людям преклонного возраста оставаться в строю и жить насыщенной жизнью. Работа совета строится на принципах тесного взаимодействия с органами местной власти, общественными объединениями, учреждениями и предприятиями.

В ходе работы конференции были избраны новый состав районного совета ветеранов и его президиум, ревизионная комиссия. Возглавить совет доверено Александру Куриленко, заместителем избран Валерий Процко, ответственным секретарем – Светлана Николаева.

Ветеранам труда, внесшим весомый вклад в деятельность организации, были вручены заслуженные награды. Грамоты районного совета ветеранов за вклад в развитие ветеранского движения в районе, активную жизненную позицию вручены ветеранам труда: Марии Мрочек, Галине Станиславенко, Марии Майсейковой, Григорию Вербило, Александру Адарченко. Благодарственными письмами районной организации РОО «Белорусское общество Красного Креста» отмечены Нина Погодина, Надежда Мерзлова, Валентина Янковская, Николай Чураков, Борис Адашкевич.

Лидер областной ветеранской организации Александр Борборович поблагодарил ветеранов района за активную жизненную и гражданскую позицию, обозначил важную роль старшего поколения в патриотическом воспитании молодежи и передаче ей исторической памяти и правды. «Знать историю своей страны, дорожить ею и правильно ее понимать – великое дело», – отметил Александр Борисович.