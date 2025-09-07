Александр Лукашенко, президент Беларуси, направил поздравления биатлонисту Антону Смольскому в связи с его победой в гонке преследования на первом этапе Кубка Содружества. Информацию об этом предоставила пресс-служба главы государства, сообщает БЕЛТА.

«Антон, спасибо! Было красиво и достойно!» — говорится в поздравлении.

В Сочи завершился первый этап Кубка Содружества по летнему биатлону на лыжероллерах, где в гонке преследования на 12,5 км первенствовал Антон Смольский. Белорус, стартовавший третьим, лидировал после второй стрельбы лежа, несмотря на промах на первом огневом рубеже. Один промах на стойке не помешал ему удержать лидерство и финишировать с большим отрывом от россиянина Никиты Поршнева. Олег Домичек стал третьим.

Подготовлено по информации Белта