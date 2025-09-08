«Какой красавчик! И этот тоже. Арбузы выросли просто шикарнейшие!» — этим утром Карина Мурашко в последний раз перед сбором полосатых ягод осматривала мини-бахчу у своего дома. Школьница из Гомельского района поделилась результатами агрономического эксперимента, который поддержал и глава государства. Корреспонденты БЕЛТА запечатлели момент, когда сбылась огромная мечта девочки.

«Шок. Даже поверить не могла». Школьница из Гомельского района попросила у Президента семена арбуза

Утро понедельника началось в семье Мурашко с хороших новостей. Аграрный эксперимент с благородной миссией удался. Дружная семья поделилась, как провела это лето, точнее — какой урожай полосатых ягод собрала.

Девушка живет в пригороде Гомеля. Учится в 10-м классе и постоянно ставит перед собой новые цели, и не только образовательные. В конце зимы, после электоральной кампании, решилась написать письмо на адрес администрации главы государства. Юная активистка поздравила Президента с уверенной победой на выборах и обратилась к главе государства с просьбой передать немного семян арбузов. Много слышала о выращивании этой культуры и видела сюжет, как Президент с сыном собирал урожай для детей-сирот. Бахча Первого дает щедрые урожаи, поэтому и сама захотела вырастить такие же сладкие ягоды для ребят из местной школы-интерната.

В марте ее желание осуществилось. Адресат получил ее письмо. Заветные семена с президентской бахчи ей передал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. Сердце девушки тогда трепетало от радости, но понимание ответственности нацеливало на серьезную работу. К подготовке и разработке участка под арбузы приступили в те же выходные.

Это лето для семьи Мурашко было особенно ответственным и беспокойным в аграрном плане — погода не давала расслабиться.

В помощь семье — и специалисты аграрного профиля. Еще на первой встрече весной заведующий отделом картофелеводства и плодоводства Гомельской областной сельскохозяйственной опытной станции Национальной академии наук Беларуси Тамара Сидоренко дала основные рекомендации по выращиванию этой культуры. Кандидат сельскохозяйственных наук доцент всегда была готова оказать консультационную поддержку. К слову, бабушка Карины Светлана Ивановна не раз спрашивала рекомендации у эксперта, ведь и для нее самой это первый опыт. Она с готовностью поддержала эксперимент внучки.

«Просто в шоке была, когда увидела Карину по телевизору, когда ей передавали семена! Даже не знала, что она решилась написать самому Президенту! Раз внучка такое затеяла, я не могла ее не поддержать», — поделилась она. Погрузилась в процесс полностью. «Под светолюбивую бахчу на подворье выделили самый солнечный участок. Очень внимательно следили за ними, поддерживали уровень влажности, укрывали пленкой и спанбондом. С Божьей помощью все получилось», — сияет улыбкой она.

Многие события семьи были синхронизированы с агроэкспериментом. К примеру, рассаду перенесли в грунт 7 июня. «Очень хорошо запомнила этот день, так как сдавала экзамен по истории Беларуси», — добавляет Карина. Впрочем, и сам эксперимент стал для семьи настоящим экзаменом, с которым все справились.

«Да, этим летом погода держала в тонусе. Некоторые друзья и соседи тоже пробовали выращивать арбузы, но из-за излишней влаги, туманов и ночных перепадов температур, растения погибали на глазах. Очень переживали, было очень волнительно, но мы прилагали все усилия, чтобы вырастить и собрать сочный и сладкий урожай», — поделились Дмитрий и Юлия.



Теперь в семье готовы масштабировать опыт. Уже определили участок побольше у себя, планирует посадку арбузов на будущий год и Светлана Ивановна. «Опыт уже есть, почему бы не расширять его», — добавила она.

Сегодня на подворье собрали около 30 арбузов, загрузили в багажник. Ягодки весом от трех кг, самые увесистые — более шести.

Первый урожай семья доставила в Улуковскую специальную школу-интернат, где воспитывают более 160 ребят от пяти до 17 лет. 60 из них — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

«Вот это да!» — с удивлением встречали доставку ребята. Они помогали разгружать сочные ягодки, похлопывая их по полосатым бокам.

«Такой сладкий и сочный. Вкусно!» — вынесли свой вердикт арбузам юные дегустаторы. На вопрос, хотят ли добавки, в ту же секунду прозвучало дружное «Даааа!»

«Очень интересная инициатива Карины. Не ожидали, что у школьницы может возникнуть такая идея помочь детям нашей школы. Она получила семена, вся семья вложила свой труд, вырастили эти арбузы и привезли нам. К тому же семена непростые — элитные, которые предоставил Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко. Просто замечательная инициатива. Наши дети еще весной знали об этом, и, конечно же, все с интересом ждали результатов. И сегодняшнее утро прошло на подъеме детских эмоций, очень ждали Карину», — рассказала директор Улуковской специальной школы-интерната Наталья Прудникова.

Специально для Карины и ее родителей здесь испекли пироги из моркови, выращенной на своем огороде. Коллектив специальной школы-интерната и дети искренне поблагодарили главу государства и семью Мурашко.

Карина растрогалась до слез, слез счастья. «Я очень счастлива! Сбылась моя мечта, на которую вдохновил наш Президент. Я очень благодарна и председателю Гомельского облисполкома Ивану Ивановичу, и специалистам, которые поддерживали, и моим родителям, особенно бабушке», — подчеркнула она.

Приобнимая дочь, Дмитрий Мурашко дал ей возможность проявить эмоции, ведь и сам одним зимним вечером поддержал ее идею. «Я тогда вернулся со сборов, объявили результаты президентских выборов, и Карина обратилась ко мне с неожиданным вопросом, нет ли у меня номера телефона, чтобы позвонить главе государства и поздравить его с этим событием. Тогда ей и посоветовал написать письмо. Прошло несколько месяцев, и сегодня мы доставили выращенные арбузы детям в специальную школу-интернат, чтобы сделать их жизнь чуть ярче, светлее и вкуснее. Как говорит глава нашего государства, чужих детей не бывает», — акцентировал он.

Хрупкая девчонка из Гомельского района смогла сделать чуть счастливее десятки детей.

«Эксперимент удался», — рады в семье, а Карина уже думает, что бы новенькое придумать. Теперь-то она точно знает, что настоящие мечты обязательно сбываются, даже если они сначала кажутся невероятными.