Уверен, что и 19-й Гомельский экономический форум также станет платформой для обмена опытом, налаживания международных связей и демонстрации промышленного потенциала региона. Порядка 500 участников, 16 делегаций из разных стран – данные цифры лишь подтверждают значимость и важность события. В составе делегаций – деловые круги, бизнес-сообщество, представители предприятий.

Примечательно, что на форум приехали по несколько делегаций из Китая и Российской Федерации. Участие в форуме предполагает обсуждение ряда вопросов на пленарном заседании и работу в секциях. Мне довелось пообщаться с коллегами в рамках работы третьей секции в теме финансовых и иных инструментов развития бизнеса, в том числе малого.

Надо отметить, получил полезный опыт и взял на заметку ряд идей, которые можно применить на практике на территории Буда-Кошелевского района.

Гомель. Партия «Белая Русь»