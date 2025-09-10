В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. №300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц» электронные обращения подаются в государственные органы и иные государственные организации через государственную единую (интегрированную) республиканскую информационную систему учета и обработки обращений граждан и юридических лиц (далее — система обращений).

Система обращений работает с 2023 года. За это время в Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет через систему обращений подано 160 обращений. В списке государственных органов и организаций, к которым можно обратиться более 18 тысяч пользователей-внешних администраторов.

Ключевое преимущество платформы – экономия времени. Больше не нужно искать, куда позвонить или как записаться на прием. Достаточно выполнить пару щелчков на доступном гаджете с выходом в интернет – и обращение уже в работе.

Доступ к системе обращений для заявителей бесплатный и осуществляется через сайт (http://обращения.бел), на котором необходимо пройти регистрацию, после чего система обращений формирует личный электронный кабинет заявителя. Через свой личный кабинет заявитель может направить обращения в необходимый для него государственный орган или государственную организацию, а по результатам рассмотрения обращения ответы на них направляются заявителю в личный кабинет.

Система обращений очень удобна и тем, что заявителю предоставлена возможность отслеживать и иметь полную информацию о своих обращениях. Это максимально простой механизм для общения гражданина с органами власти.