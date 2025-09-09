«Белавиа» открывает дальнемагистральный рейс в Санью: 11 часов в воздухе и два обеда

Авиакомпания «Белавиа» официально представила новое дальнемагистральное направление из Минска в Санью. Расстояние между городами составляет около 8 тысяч километров. Полеты будут выполняться на новых широкофюзеляжных самолетах Airbus A330-200, недавно поступивших в авиапарк компании. Первый рейс запланирован на 8 октября, пишет Sputnik.





Длительность полета и расписание рейсов

Время в пути из Минска в Санью составит 10 часов 20 минут, обратный рейс займет 11 часов 20 минут.

«На самом деле это историческое событие для авиакомпании — этот рейс открывает эпоху дальнемагистральных полетов», — подчеркнул заместитель генерального директора «Белавиа» по маркетингу и внешнеэкономической деятельности Владимир Баркун.

Поначалу рейсы будут выполняться один раз в неделю — по средам. С 1 ноября частота увеличится до двух рейсов в неделю, добавится субботний.

Популярность маршрута и цены на билеты

Новое направление сразу привлекло внимание белорусских пассажиров и стало одним из самых популярных.

«Результаты впечатляют. На первых рейсах свободных мест практически не осталось. В среднем загрузка на сезон составляет более 80%», — отметил Владимир Баркун.

Большая часть билетов продается туристическими операторами, которые формируют на их основе полноценные турпакеты. Стоимость билета в одну сторону начинается от 1400 рублей, туда-обратно — около 2400.

Два обеда на борту

Для этого рейса «Белавиа» впервые организует питание пассажиров дважды: полноценный обед сразу после взлета и легкую закуску перед посадкой.

mlyn.by