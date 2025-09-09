Беларусь выразила протест в связи с решением Польши приостановить движение через границу на период проведения учений «Запад-2025». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.



«В Министерство иностранных дел Республики Беларусь вызван временный поверенный в делах Республики Польша Кшиштоф Ожанна, которому заявлен устный протест в связи с решением польской стороны приостановить движение через государственную границу на период проведения учений «Запад-2025», — проинформировали в МИД.

«Незаконные меры, предпринимаемые одной страной, фактически затрагивают всю границу Европейского союза с Беларусью, создавая значительные трудности для нормального функционирования международного движения людей и грузов», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. Здесь считают, что действия Польши наносят ущерб многим государствам как на Востоке, так на Западе. «Это очевидное злоупотребление своим географическим положением, «приватизация» границ ЕС и ЕАЭС, Запада и Востока», — констатировали в МИД.

В Беларуси убеждены, что данный шаг польской стороны выглядит безосновательным, особенно учитывая полную открытость и прозрачность белорусских учений для международного сообщества. «Временное приостановление пропуска свидетельствует скорее о намерении скрыть свои собственные действия, чем о наличии какой-либо угрозы со стороны Беларуси. Подобные меры являются продолжением курса на подрыв отношений с соседними странами и способствуют дальнейшей эскалации напряженности в регионе, создавая риски для стабильности и предсказуемости в международных отношениях», — обратили внимание в МИД.

Эта позиция белорусской стороны была также доведена до сведения поверенного в делах Европейского союза в Республике Беларусь Стена Нёрлова. «Европейский дипломат заверил, что действиям Польши будет дана соответствующая оценка на предмет соразмерности предпринятых мер и реальной степени угрозы», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.