Наша страна в ближайшую неделю начнет постепенно погружаться в осень — температура будет понижаться, облаков и дождей станет больше. Об этом рассказал синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ, пишет sb.by.



В начале недели на погоде скажется влияние атмосферных фронтов и влажных воздушных масс. Будет облачно с прояснениями, на большей части страны — кратковременные дожди, наиболее интенсивные по западной половине Беларуси. Возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, южный, умеренный. Влажность воздуха — до 80 процентов. Температура воздуха ночью будет от +9 °C до +15 °C, днем в понедельник, 15 сентября, — от +14 °C по северо-западу до +24 °C по юго-востоку, во вторник, 16 сентября, — +20…+24 °C.

В середине недели сохранится влияние атмосферных фронтов. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер южной четверти, умеренный. Влажность — до 80 процентов. Преобладающая температура ночью в среду, 17 сентября, — от +7 °C до +14 °C, в дневные часы — +14…+19 °C.

И, предварительно, в начале второй половины недели погоду продолжат определять ненастные атмосферные фронты и более холодные воздушные массы. Будет облачно с прояснениями. Временами ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Влажность — до 90 процентов. Ночью — +8…+13 °C. Днем в четверг, 18 сентября, прогнозируют +12…+19 °C, в пятницу, 19 сентября, — +12…+17 °C.

В выходные дни ожидается смещение очередного атмосферного фронта с запада, который принесет в большинство районов кратковременные дожди. Облачно с прояснениями. Ветер переменных направлений, умеренный. Ночью и утром туман, видимость до полукилометра. Влажность — до 80 процентов. Ночью ожидается от +10 °C до +17 °C тепла, в середине дня в субботу, 20 сентября, — +11…+14 °C, в воскресенье, 21 сентября, — от +5 °C в Витебске до +15 °C в Гродно.

sb.by