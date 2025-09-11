В связи с проведением декады «Дети и безопасность» и в целях активизации работы по недопущению травмирования граждан, а также несовершеннолетних и профилактике транспортных правонарушений на объектах Белорусской железной дороги в очередной раз напоминаем:

подходя к железной дороге, обязательно надо снять наушники;

из-за громкой музыки можно не услышать шум приближающегося поезда.



Одним из травмирующих факторов на железной дороге является высокое напряжение контактной сети.

Подниматься на крышу вагона смертельно опасно! Напряжение в контактной сети переменного тока 27500 В. Приближаться к ним на расстоянии ближе 2-х метров опасно!

Не прикасайтесь к токоведущему оборудованию под вагонами пассажирских и электропоездов.

Из-за незнания и нарушения правил безопасности при нахождении на железной дороге, неоправданной спешки, беспечности взрослых и детей, нежелания пользоваться сооружениями, а порой просто из-за озорства, хулиганства на железнодорожных путях, травмируются и гибнут люди.

Хождение по железнодорожным путям всегда связано с риском и опасностью для жизни. Нередки случаи травматизма несовершеннолетних, идущих вдоль железнодорожных путей или в колее пути.

Строжайшим образом запрещайте подросткам кататься на крышах, подножках, переходных площадках вагонов. Так называемый «зацепинг» — в конечном итоге является практически гарантированным самоубийством.

Переходя железнодорожные пути и видя приближающийся поезд, нельзя точно определить, по какому пути он проследует.

Важно помнить, движущийся поезд остановить непросто. В зависимости от веса и профиля пути его тормозной путь в среднем составляет около 1 км. Кроме того, надо учитывать, что поезд, идущий со скоростью 100-120 км/час, за 1 секунду преодолевает 30 метров, а пешеходу, чтобы перейти железнодорожный путь, требуется не менее 5-6 секунд. Поезд мгновенно остановить нельзя! Поэтому никогда не переходите и не перебегайте через железнодорожные пути, если видите приближающийся поезд.

Сэкономите минуту — потеряете жизнь!