Мемориальную зону бывшего концлагеря «Береза-Картузская» предлагают объявить всебелорусским местом памяти жертв польской оккупации. С такой инициативой 15 сентября выступили патриотические силы Беларуси (общественные организации, объединения, политические партии) во время митинга в Березе, передает корреспондент БЕЛТА.





Штаб патриотических сил организовал автопробег и митинг в знаковом для белорусского народа месте. «Береза стала тем местом, где мы вспоминаем о трагедии, о драме, которая происходила в Западной Беларуси при польской оккупации. Происходил этноцид. Полагаем, что это должны знать все белорусы и этот термин должен быть так же широко использован, как мы говорим сейчас о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, — сказал председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин. — Это должно быть всебелорусское место памяти о тех жертвах, которые белорусский народ принес ради единства, о жертвах того этноцида, который польские оккупанты осуществляли на нашей земле».

Польские оккупанты стремились уничтожить белорусов как нацию, всячески притесняли. «У нас имеется достаточно документов, свидетельств, чтобы об этом говорить. Здесь, в Березе, когда был создан концентрационный лагерь, это стало квинтэссенцией, таким эпицентром той ненависти, которую польские власти испытывали к белорусскому народу. Они ставили своей целью, чтобы белорусов как самостоятельного народа не было на этой земле. Белорусов бросали в тюрьмы и концлагеря, белорусам отказывали в названии, в родном языке, в культуре, преследовали, не допускали на государственные должности, в армию, в полицию. Фактически объявили людьми второго сорта», — подчеркнул Вадим Гигин. Он добавил, что такое отношение было также к евреям, к украинцам — к тем народам, которые проживали на этой земле под польской властью.

Концентрационный лагерь в Березе-Картузской был создан 17 июня 1934 года. Туда без суда и следствия заключали людей, выражавших свое несогласие с польской властью. Через его пытки и унижения, каторжный труд прошли до 10 тыс. человек. Преимущественно заключенными были люди из Западной Беларуси, Западной Украины и центральной части Польши. Лагерь прекратил свое существование 17 сентября 1939 года. На его месте установлен обелиск, по обе стороны от которого находятся две гранитные плиты, изображение на которых напоминает о стенах и колючей проволоке концлагеря. К мемориалу ведет дорожка, уложенная шестигранной плиткой — трилинкой. Такую изготавливали узники концентрационного лагеря «Береза-Картузская».

В нескольких метрах от памятного знака в здании так называемых красных казарм в 2022 году создали музейную экспозицию. Именно там находился концлагерь.