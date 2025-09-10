Благодарность Президента Беларуси объявлена труженикам агропромышленного комплекса и коллективам работников сельскохозяйственных предприятий. Соответствующее распоряжение глава государства Александр Лукашенко подписал 10 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

За значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, достижение высоких производственных показателей Благодарности Президента удостоены труженики АПК Минского района и Минской области, а также коллективы работников шести сельхозпредприятий: СПК «Осовецкий» Дрогичинского района Брестской области, СПК «Свислочь» Гродненского района и СПК «Колхоз «Родина» Белыничского района Могилевской области, ОАО «Бегомльское» Докшицкого района Витебской области, ОАО «Отор» Чечерского района Гомельской области и ОАО «Городилово» Молодечненского района Минской области.