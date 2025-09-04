Активно проводится эта работа и на Хойникщине.

В рамках патриотического воспитания молодежи школьники посещают раскопки на месте захоронения жертв геноцида в деревне Загалье. С кровавой историей этого места ребят знакомит прокурор Хойникского района Андрей Судом. Планируется, что в ближайшее время останки захоронят в братской могиле.

По результатам кропотливого труда обнаружены копии материалов архивного уголовного дела в отношении полицая, участвовавшего в аресте мирных жителей. Этот факт совпадает со сведениями книги «Память».

