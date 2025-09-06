Фестиваль рушников на Будакошелевщине – творческий бренд нашей малой родины, наглядный пример таланта и культурной самобытности нашего народа.

С приветственным словом к присутствующим обратилась заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова. Людмила Адамовна отметила, что фестиваль – площадка для возрождения, сохранения, пропаганды традиционного ткачества, создания условий для повышения туристического потенциала Будакошелевщины. «Очень важно, что в нашем районе, как и в Республике Беларусь в целом, уделяется огромное внимание сохранению культурного наследия и традиций, проделана большая работа по организации фестиваля. Постарались сделать его ярким и по-домашнему добрым, чтобы разнообразная программа, интересные творческие работы, тематические песенные и танцевальные композиции, обрядовые действия остались в памяти гостей фестиваля. Приветствуем народных умельцев, мастеров декоративно-прикладного творчества не только со всех уголков Будакошелевщины, но и гостей из других районов области. Выражаем огромную благодарность за неподдельный интерес к истории и культуре нашего края», – отметила Людмила Кураликова, пожелав всем участникам общения с интересными и талантливыми людьми, ярких впечатлений от погружения в мир возрождения культурных традиций нашего района.

Выступление коллективов любительского творчества, выставка-продажа сувениров «Ремесленное подворье»; работа интерактивных площадок «Льняная история», «Беларуская хата рушникамi багата», «Живой узор», «Малюем рушнiк разам», танцевальная площадка «Танцы па-беларуску», мастер-классы «Суквецце традыцый» – все это творческое богатство не оставило равнодушным ни участников, ни зрителей, ни гостей праздника. На фестиваль приехали мастера и коллективы из Ветковского, Кормянского, Чечерского районов.

Завершило концертную программу коллективов любительского творчества песня «Будакошелевщина» в исполнении вокального коллектива «Асалода».