По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире около 5 миллионов человек погибают в результате травм или несчастных случаев. Это примерно 9% от количества смертей в мире в целом. Данная цифра заставляет проводить целый ряд мероприятий, направленных на профилактику травматизма.

Школьникам необходимо напоминать о правилах поведения в стенах учебного учреждения, особенно на уроках физкультуры, правилах безопасного поведения на дороге, во время купания в открытых водоемах. Взрослые должны знать о том, что особенно внимательными надо быть с маленькими детьми, нельзя оставлять их без присмотра.

Травмой (повреждением) называется результат внезапного воздействия на человека какого-либо фактора внешней среды, нарушающего целостность тканей и протекающие в нем физиологические процессы. Повреждения, повторяющиеся среди детей различных возрастных групп в аналогичных условиях, входят в понятие детского травматизма.

В зависимости от причин и обстоятельств возникновения повреждений различают следующие виды детского травматизма:

родовой;

бытовой;

уличный – транспортный и нетранспортный;

школьный (во время перемен, на уроках физкультуры, труда и т.д.);

спортивный (при организованных занятиях и неорганизованном досуге);

прочий (учебно-производственный, сельскохозяйственный и др.).

Бытовой травматизм у детей занимает первое место среди повреждений и составляет 70-75%. К бытовому травматизму относят повреждения, полученные во время пребывания детей в квартире, коридоре, на лестничной площадке, во дворе дома и т.д. Бытовые травмы чаще наблюдаются у детей дошкольного возраста, их количество снижается в школьном возрасте. У грудных детей около трети всех повреждений составляют ожоги и (около 20%) переломы, а также ушибы, падения, отравления, ранения острыми, колющими предметами, попадание в дыхательные пути мелких предметов и рвотных масс.

Предупреждение несчастных случаев в быту зависит от взрослых. Правильная организация ухода, благоприятные условия окружающей обстановки являются важнейшими факторами предупреждения бытовой травмы. Бытовые травмы у детей дошкольного возраста возникают в основном при падении, ударе о разные предметы. Количество ожогов уменьшается с увеличением жизненного опыта ребенка. Предупреждение травм в этой возрастной группе зависит от соблюдения взрослыми элементарных правил безопасности в быту (правильное хранение спичек, ядовитых жидкостей, осторожное обращение с электроприборами, сосудами с горячей жидкостью и т.п.). У детей школьного возраста наряду с бытовой травмой начинает возрастать частота уличных травм.

Уличная травма является самой тяжелой и в связи с интенсивностью движения на дорогах не имеет тенденции к снижению. Травма, как правило, сопровождается множественными повреждениями, что может привести к инвалидности или даже гибели ребенка. Основные причины: безнадзорность детей; незнание и несоблюдение детьми правил уличного движения; несоблюдение правил движения водителями транспорта; игра на проезжей части улицы. В зимнее время травматизация происходит при катании на тюбингах.

Несчастные случаи, происходящие во время уроков физкультуры, требуют особого внимания, поскольку большую роль в возникновении этих травм играет недостаточная организация «страховки», особенно во время упражнений на снарядах и прыжках. Для профилактики травм на уроках физкультуры необходимо обучить детей правилам падения, лучше организовать «страховку» во время гимнастических упражнений.

91% детей с повреждениями лечатся в амбулаторных условиях и лишь 9% в стационаре. Это говорит о том, какое большое значение имеет расширение и улучшение амбулаторной травматологической помощи детям и организация детских травматологических пунктов.

Профилактика детского травматизма – важнейшая медико-социальная проблема. Полученная ребенком травма может привести к тяжелым последствиям, нередко становится причиной стойких функциональных нарушений в организме. Так, переломы могут привести к искривлению или укорочению конечности. Рубцы, остающиеся после ожогов, стягивают суставы, ограничивая их подвижность. Недостаточная двигательная активность пальцев вследствие ранения кисти ограничивает в дальнейшем выбор профессии. После сотрясения мозга пострадавшие многие годы жалуются на головные боли, бессонницу, плохую память, невозможность сосредоточиться.

Поведение взрослых в быту определяется рядом привычек и действий, которые человек выполняет автоматически, не задумываясь. Однако когда в доме появляется малыш, надо пересмотреть свое поведение. Так, открытые окна и балконные двери при потере бдительности могут привести к тяжелым последствиям, а неубранные лекарства — стать причиной тяжелого отравления малыша, которого привлекают яркие этикетки и разноцветные таблетки. Маленькие дети чаще всего получают травму по вине взрослых.

В предупреждении травм у детей большое значение имеет уровень физического развития ребенка. Хорошо физически развитые дети, ловкие, с хорошей координацией движений редко получают травмы.

Нередко взрослые относятся к травме ребенка как к непредвиденному случайному несчастью, в котором никто не виноват. Это мнение удобно, оно как бы оправдывает взрослых, снимает с них ответственность за невнимательное отношение к ребенку. Вместе с тем травматизм детей, особенно в раннем возрасте, во многом зависит от отсутствия должной бдительности родителей, недостаточного знания ими психофизических особенностей и физических возможностей сына или дочери.

ПОМНИТЕ: только бдительное отношение к своим собственным детям поможет избежать беды!

