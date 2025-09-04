Республиканские допустимые уровни для свежих грибов – 370 Бк/кг., ягод –185 Бк/кг. По накоплению цезия-137 грибы делятся на четыре группы: аккумуляторы – польский гриб, масленок, маховик, колпак кольчатый (курочка); сильнонакапливающие – грузди, волнушка, сыроежка, зеленка; средненакапливающие – лисичка, подосиновик, подберезовик, белый гриб; слабонакапливающие – опята, шампиньоны, дождевик, зонтик. Снизить содержания цезия-137 в грибах можно, используя различные способы кулинарной обработки.

Сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, выпас скота и заготовка сена производятся в лесах при плотности загрязнения до 2 Ки/км2. Такие площади имеются в Наспенском, Чернянском и Чеботовичском лесничествах.