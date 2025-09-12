В органы власти, на госпредприятия и в СМИ присылают поддельное письмо за подписью председателя КГБ Ивана Тертеля. В фальшивке говорится, что кругом диверсанты, шпионы и соглядатые врага, поэтому госорганам надлежит немедленно организовать патрули, массово проверять документы у прохожих и водителей, запретить выезд за границу лицам старше 22 лет и призвать граждан докладывать о подозрительной активности по специальной горячей линии.

Это очередной вброс от имени силового блока. Уже были письма от «МВД» и «Минобороны», призванные посеять панику и психоз из-за учений «Запад 2025». Теперь вот шпиономания от «КГБ».

Будьте осторожны и внимательны! Подобные попытки дезинформации будут и далее предприниматься недоброжелателями.

Народный Антифейк