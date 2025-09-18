Гомельская область намерена укреплять сотрудничество с партнерами из Словакии. Об этом шла речь на встрече председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко с руководителями дипмиссий иностранных государств перед стартом XIX Гомельского экономического форума, передает корреспондент БЕЛТА.

Как подчеркнул Иван Крупко, сотрудничество Беларуси и Словакии проверено временем. «Важным шагом на этом пути являются встречи в Ельске и совместные памятные мероприятия в честь Героя Советского Союза словака Яна Налепки. Культурные и образовательные обмены могут стать продолжением этой доброй традиции», — убежден он.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Республике Беларусь Йозеф Мигаш отметил, что пять лет не был в Беларуси и это второй его приезд после нового назначения в качестве посла. «Главное, что радует, — мир и безопасность на белорусской земле. Это очень важно, ведь без спокойствия людям очень тяжело жить и трудиться, развивать экономику. Хорошо, что удается сохранять благосостояние в условиях санкционных ограничений», — подчеркнул он, пожелав и далее беречь главные человеческие ценности для благополучия народа.

Также глава дипмиссии выразил готовность развивать совместные проекты, обновить сотрудничество по ряду направлений, по отдельным — стартовать в новых условиях практически с нуля. «Со своей стороны хочу сделать все возможное, чтобы связи были на высоком уровне, развивать экономику и сотрудничество. Задача непростая, но ее можно достигнуть», — отметил он.

Йозеф Мигаш уже был на четырех экономических форумах в Гомеле, и, по его словам, с радостью принял приглашение снова. «Важно активизироваться и использовать время не только для деловых отношений, но и для дружбы, укрепления человеческих отношений. Рад, что в Беларуси помнят подвиг Яна Налепки. Это также одна из важнейших ценностей и символ того, что у нас есть много общих исторических дат и ценностей. Это необходимо развивать и в дальнейшем», — убежден посол.

Гомельский экономический форум 18-19 сентября объединил в городе над Сожем порядка 500 участников из разных стран. За годы проведения форум стал признанной и авторитетной площадкой для обсуждения актуальных вопросов международного торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия, установления надежных долгосрочных межрегиональных и кооперационных связей.