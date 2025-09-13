Выгодное географическое положение, промышленная мощь и развитая инфраструктура позволяют Гомелю осуществлять экспорто-импортные операции с 75 странами мира, удерживать ведущие позиции среди областных центров по годовому промышленному производству. Об этом заявил председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов на торжественном открытии Дня города, который Гомель отмечает 13 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.

Как подчеркнул Владимир Привалов, День города — не просто дата в календаре. «Это радушие гомельчан. Это история и современность города. Это то, что ежегодно объединяет нас как одну большую семью. И сегодня мы с гордостью пролистываем страницы нашей удивительной и самобытной истории», — сделал акцент руководитель Гомеля.

Он обратил внимание: разные поколения горожан с любовью и старанием создавали неповторимый облик областного центра, прославляя его имя. «И наш современный Гомель бережно хранит память о выдающихся людях, кто сделал его великим. На протяжении многих лет наш город становился родным и для легендарных личностей», — сказал Владимир Привалов.

По его словам, новые поколения гомельчан вносят свои достижения и пишут летопись, прославляя родной город трудовыми победами, энергией.

«Сегодня наш город — это развитый производственный комплекс. Предприятия всех сфер реального сектора экономики успешно развиваются, строится жилье, открываются современные социальные объекты и торговые центры. Выгодное географическое положение, промышленная мощь и развитая инфраструктура позволяют Гомелю осуществлять экспорто-импортные операции с 75 странами мира, удерживать ведущие позиции среди областных центров по годовому промышленному производству», — отметил председатель горисполкома.

«В нашем городе сосредоточен весь республиканский объем выпуска фосфатных удобрений, полированного стекла, комбайнов. Гомельские бренды отличают высокое качество, которое подтверждается престижными наградами», — констатировал Владимир Привалов.

Гомель — это центр притяжения инвестиций и создания комфортных условий для ведения бизнеса, добавил он.

«И все, что мы делаем, — для людей. Наш любимый Гомель полон сил и энергии, готов к новым свершениям и успехам. Верю, впереди нас ждут грандиозные достижения, ведь в городе живут энергичные и талантливые люди, полные идей и стремлений, а самое главное, любящие свой город», — заключил глава областного центра.

На открытии в праздничном прологе гомельчанам и гостям города рассказали о культуре, талантах, истории областного центра. Каждая вокальная композиция сопровождалась хореографическими полотнами.

Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню города, стартовала 8 сентября. В течение недели гомельчан и гостей города удивляли и покоряли различные фестивали, концертные программы, радовали открытия обновленных городских пространств и новых площадок, в частности для занятия спортом. Основной день — 13 сентября — максимально наполнен локациями по всей территории города, фестивалями, различными мероприятиями. На главной площади города организаторы подготовили масштабное театрализованное шествие учреждений, организаций и предприятий, многочисленные музыкальные поздравления от артистов. Вечером настоящую феерию подарит фестиваль фейерверков «Огни любимого города» на набережной реки Сож.