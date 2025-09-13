Выгодное географическое положение, промышленная мощь и развитая инфраструктура позволяют Гомелю осуществлять экспорто-импортные операции с 75 странами мира, удерживать ведущие позиции среди областных центров по годовому промышленному производству. Об этом заявил председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов на торжественном открытии Дня города, который Гомель отмечает 13 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.
Он обратил внимание: разные поколения горожан с любовью и старанием создавали неповторимый облик областного центра, прославляя его имя. «И наш современный Гомель бережно хранит память о выдающихся людях, кто сделал его великим. На протяжении многих лет наш город становился родным и для легендарных личностей», — сказал Владимир Привалов.
По его словам, новые поколения гомельчан вносят свои достижения и пишут летопись, прославляя родной город трудовыми победами, энергией.
«Сегодня наш город — это развитый производственный комплекс. Предприятия всех сфер реального сектора экономики успешно развиваются, строится жилье, открываются современные социальные объекты и торговые центры. Выгодное географическое положение, промышленная мощь и развитая инфраструктура позволяют Гомелю осуществлять экспорто-импортные операции с 75 странами мира, удерживать ведущие позиции среди областных центров по годовому промышленному производству», — отметил председатель горисполкома.
«В нашем городе сосредоточен весь республиканский объем выпуска фосфатных удобрений, полированного стекла, комбайнов. Гомельские бренды отличают высокое качество, которое подтверждается престижными наградами», — констатировал Владимир Привалов.
Гомель — это центр притяжения инвестиций и создания комфортных условий для ведения бизнеса, добавил он.
«И все, что мы делаем, — для людей. Наш любимый Гомель полон сил и энергии, готов к новым свершениям и успехам. Верю, впереди нас ждут грандиозные достижения, ведь в городе живут энергичные и талантливые люди, полные идей и стремлений, а самое главное, любящие свой город», — заключил глава областного центра.
На открытии в праздничном прологе гомельчанам и гостям города рассказали о культуре, талантах, истории областного центра. Каждая вокальная композиция сопровождалась хореографическими полотнами.