Учащиеся пообщались с заместителем прокурора Буда-Кошелевского района Викторией Стрижневой, заместителем председателя КДН Жанной Покидько, инспектором ИДН РОВД Натальей Голубевой и инспектором ГАИ Андреем Януковичем.

В ходе встречи обсудили вопросы безопасности, правовой грамотности и профилактики правонарушений среди молодежи. Представители субъектов профилактики поделились важной информацией о том, как избежать неприятностей и защитить свои права.

Ребята не только внимательно слушали, но и активно задавали вопросы. Уверены, что такие встречи помогают формировать ответственное отношение к жизни и окружающему миру.