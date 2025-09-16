13 сентября в 10.33 в Буда-Кошелевский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в аг. Глазовка Буда-Кошелевского района по ул. Садовой.
В результате пожара уничтожены потолочное перекрытие и имущество внутри, повреждены кровля и стены дома. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту:
— исправность электросетей и электрооборудования – гарантия вашей безопасности!
— не забывайте выключать электрообогреватели из сети перед сном и уходя из дома;
— не оставляйте детей возле электронагревательных приборов без присмотра;
— обязательно установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал и разбудит даже спящего человека.
В случае пожара звоните по тел.: 101, 112.
Буда-Кошелевский РОЧС