В Беларуси изменили условия розыгрыша на право охоты на медведя, сообщили БЕЛТА в РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» (БООР).

С начала проведения таких розыгрышей добыто 10 особей хищника. «В связи с ограниченным количеством разрешений и большим количеством желающих испытать удачу в данном виде охоты, руководством БООР принято решение об изменении условий еженедельных розыгрышей, — проинформировали в объединении. — Право на добычу будет разыгрываться только среди тех заявленных охотников, которые ранее не побеждали в еженедельных розыгрышах. Таким образом, из списка участников будут исключены победители предыдущих розыгрышей».

Следующий юбилейный розыгрыш проведут 9 сентября в 10.00.

Также в объединении напомнили, что введены дополнительные требования, выполнение которых обязательно для участия в охоте на медведя.

Помимо еженедельных розыгрышей права охоты на медведя в охотничьих угодьях БООР для повышения доходности охотничьего хозяйства устанавливается, что до 30% лимита изъятия медведя реализуется в рамках охотничьих туров с гражданами Беларуси в порядке аукциона.

Аукцион состоится 11 сентября в 11.00.