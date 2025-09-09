В Беларуси утвержден новый профессиональный стандарт для дошкольного образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Это обусловлено постановлением Министерства труда и социальной защиты от 30 июня 2025 года №54. Новый профстандарт включает две должности: воспитатель дошкольного образования и воспитатель-методист.

Документом расширены возможности для трудоустройства на должность «воспитатель дошкольного образования». Для выполнения основных трудовых функций требуются: среднее специальное образование (педагогическое) или переподготовка по профилю «Педагогика», общее среднее образование плюс обучение в вузе по специальности «Дошкольное образование» (при условии окончания не менее двух курсов), высшее образование (с последующим направлением на переподготовку по специальности «Дошкольное образование»).

На практике это означает, что студенты, закончившие два курса по специальности «Дошкольное образование», могут официально трудоустраиваться воспитателями. Кроме того, специалисты с высшим образованием (любым) также могут работать воспитателями при условии последующего прохождения переподготовки.

Иными словами, будущие воспитатели начинают раньше применять знания на практике, что повышает качество их подготовки. Учреждения образования повышают обеспеченность в кадрах, а дети и родители получают стабильные и квалифицированные кадры в детских садах.

Постановление вступает в силу с 10 сентября 2025 года.