В торжественной церемонии приняли участие председатель облисполкома Иван Крупко, председатель Госпогранкомитета Константин Молостов, помощник Президента – инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович.

«Государство уделяет приоритетное внимание безопасности и укреплению наших рубежей в условиях непростой международной обстановки. Но застава – это не только техника. Это люди, которые здесь служат и живут. Поэтому построен жилой дом для семей военнослужащих, благоустроена прилегающая территория, созданы достойные бытовые условия. Пограничник может выполнять свой долг спокойно, зная, что рядом его близкие, и они обеспечены всем необходимым для комфортной жизни», – подчеркнул губернатор.

По словам главы региона, застава – современный комплекс, оснащенный по последнему слову техники, что обеспечивает надежный контроль в круглосуточном режиме и позволяет своевременно реагировать на любые изменения обстановки.

