Тема форума «Беларусь-узбекистан: сотрудничество как фактор устойчивого развития». Участие в секциях принимают представительницы Гомельской области.

Партнерам представили потенциал мясо-молочной промышленности региона с целью развития торгово-экономического сотрудничества. Ученые и аграрии презентовали научный и кадровый потенциал в АПК. Работают площадки в сфере промышленности, туризма.

Член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич также присоединилась к работе форума.

«Межрегиональное сотрудничество Гомельской области с Республикой Узбекистан развивается с 2019 года на основе Соглашений в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах с Навоийской, Ферганской и Хорезмской областями. Развитие торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия является одним из приоритетных направлений в сфере международного сотрудничества Гомельской области», – отметила сенатор.

