Следственным управлением УСК по Гомельской области установлены обстоятельства убийства 45-летнего жителя Гомеля, который числился пропавшим без вести.



По данным следствия, 6 апреля текущего года мужчина поехал на дачу в деревню Романовичи Гомельского района. По приезду зашел в гости к местному жителю, где встретил 77-летнего знакомого дачника из Гомеля. Мужчины вместе выпили. Затем пенсионер отправился к себе на дачу, а 45-летний горожанин раздобыл самогон и последовал за ним.

В дачном доме престарелого оба продолжили распивать спиртное. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. В порыве гнева пенсионер нанес оппоненту не менее 34 ударов ножами, руками, ногами, табуретами по различным частям тела. Мужчина скончался от острой кровопотери.

Фигурант никому не сообщил о случившемся. Вечером того же дня отправился ночевать к соседу. Утром 7 апреля вернулся на дачу, завернул тело убитого в брезент и спрятал его за сараем. Затем немного прибрался в доме, взял рюкзак умершего и поехал в Гомель. Для того, чтобы запутать поиски без вести пропавшего, намеренно оставил рюкзак в автобусе.

На следующий день пенсионер уведомил домочадцев, что идет в поликлинику, а сам поехал на дачу. Там фигурант самостоятельно выкопал яму возле сарая, переместил в нее тело убитого и искусно замаскировал. Извлеченный из ямы лишний песок перевез на другое место и прикрыл шифером.