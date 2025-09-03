В мероприятии приняли участие начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства райисполкома Татьяна Иванова, председатель Уваровичского сельисполкома Виталий Пантелеенко, первый заместитель директора – главный инженер филиала «Жлобинводоканал» Сергей Довнар, главный санитарный врач РайЦГЭ Сергей Антонов.





Не первый раз проблемы водоснабжения беспокоят уваровчан. Люди не отрицают того, что аварии быстро устраняются, но каждый раз после ремонта нужно долго сливать ржавую воду. Возвращаясь домой с работы, зачастую они не знают, будет вода или нет. А это не только бытовые, но и финансовые неудобства.

Один из последних порывов произошел в конце августа на улицах Базарной и Кооперативной. Бригада «Жлобинводоканала» оперативно выехала на место и проблему ликвидировала. Но после восстановления водоснабжения дома вместо воды пошла мутная жидкость: под напором воды поднялась много лет оседавшая в трубах ржавчина. В квартире по улице Садовой трубы забились железистыми отложениями. Водопровод почистили, и к вечеру качество воды пришло в норму. Однако жители переживают, что принятых мер хватит только до следующего порыва.

То, что проблема водоснабжения Уварович стоит довольно остро, не отрицает и Сергей Довнар. Он пояснил гражданам, что в прошлом году в горпоселке восстановили станцию обезжелезивания, поменяли оборудование. Вода из станции в населенный пункт поставляется чистая, но дальше она идет по старому трубопроводу. Трубам уже около 60 лет, за это время они изрядно износились и поржавели. В связи с этим еще в начале текущего года руководством организации было принято решение по замене сетей в населенном пункте. В настоящий момент разрабатываются два проекта по улицам Садовой и Советской – одним из самых проблемных. Реализация их начнется весной 2026 года. В предстоящие пять лет также планируется замена большей части сетей горпоселка.