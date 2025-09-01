30 августа в 02.27 в Буда-Кошелевский РОЧС поступило сообщение о пожаре дома в д. Недойка Буда-Кошелевского района по ул. Советской. В результате пожара уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество внутри дома. Пострадавших нет.

Рассматриваемая версия происшествия – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

МЧС в очередной раз напоминает:

– необходимо быть предельно внимательными и осторожными с огнем, не курите в домовладении а также вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

– в случае пожара ни в коем случае нельзя паниковать. Незамедлительно вызывайте спасателей по телефону 101 или 112, так как потеря времени приведет к его развитию. Назовите диспетчеру адрес, место пожара, сообщите о наличии в здании людей, угрозы ближайшим строениям.

Помните: ваша безопасность в ваших руках!