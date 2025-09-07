В Министерстве иностранных дел Беларуси подтвердили факт гибели белорусского туриста в Кабардино-Балкарии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

«Министерство иностранных дел с глубоким сожалением подтверждает информацию о гибели гражданина Республики Беларусь в Кабардино-Балкарской Республике (Российская Федерация)», — говорится в сообщении.

По данным российских спасательных служб, гражданин совершал прогулку в районе Терскольского водопада, где, не удержавшись на скальной поверхности, сорвался с высоты порядка 30 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Отделение посольства Республики Беларусь в Краснодаре оказывает семье всю необходимую помощь и находится в постоянном контакте с российскими компетентными органами.

Министерство иностранных дел настоятельно напоминает гражданам о необходимости заблаговременно регистрировать маршруты восхождений и прогулок в горной местности, а также совершать их в сопровождении профессиональных гидов и инструкторов с соответствующим снаряжением.

МИД Республики Беларусь выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.