Председатель Верховной контрольной палаты Польши Мариан Банась заявил, что польские спецслужбы вышли из-под контроля руководства страны, сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день спецслужбы не подлежат никакому контролю. Это государство в государстве. Центральное антикоррупционное бюро, Агентство внутренней безопасности, Агентство разведки — есть только вид того, что они контролируются», — сказал он в эфире радиостанции RMF FM.

По его словам, руководители спецслужб передают властям страны только те сведения, которые сами считают нужными.

«В настоящее время глава Агентства внутренней безопасности или Центрального антикоррупционного бюро передает премьер-министру или президенту информацию, в отношении которой только они принимают решение передавать или нет», — пояснил Банась.

Он также указал на то, что власти не могут проконтролировать финансы спецслужб.

belta.by