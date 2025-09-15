Для ряда польских перевозчиков последствия закрытия пограничных переходов между Польшей и Беларусью могут быть серьезными. Об этом говорится в материале портала Money.pl.

Президент Фонда Польского института автомобильного транспорта (PITD) Анна Майович заявила, что для многих перевозчиков белорусский маршрут был важным источником заказов. Транзитные маршруты, особенно железнодорожные, через Брест и Малашевичи, имеют решающее значение для контейнерных перевозок в рамках нового Шелкового пути. «Для перевозчиков, специализирующихся на восточных направлениях или обслуживающих железнодорожные маршруты из Китая, последствия могут быть серьезными», — добавила эксперт.

Анна Майович подчеркнула, что если закрытие будет краткосрочным, потери можно будет минимизировать, но в долгосрочной перспективе компании будут вынуждены перенаправлять маршруты через Литву, Латвию или южные маршруты, что означает более высокие затраты и более длительное время транспортировки.

Подобное мнение высказал и Марцин Волак, генеральный директор GPW Logistics SA. «Закрытие границы с Беларусью, безусловно, негативно сказывается на грузоперевозках через железнодорожный терминал в Малашевичах. Это сказывается не только на срыве поставок, но и на транспортных компаниях, занимающихся перевозкой грузов и контейнеров, перегружаемых в Малашевичах на грузовики. Это может отразиться на их финансовом положении», — сказал он.

По словам Марцина Волака, от решения о закрытии границы в первую очередь пострадает Польша. Он также сказал, что если клиенты не компенсируют польским компаниям дополнительные расходы в связи с закрытием границы, то они понесут убытки.

Глава МВД Польши Марчин Кервинский заявлял, что граница Польши и Беларуси будет закрыта на неопределенный срок, до дальнейшего уведомления, польские власти будут «постоянно анализировать ситуацию». Он также подчеркнул, что по экономическим причинам польские власти будут стремиться максимально сократить срок закрытия границы. Министр объявил, что все министерства обязаны подготовить отчет о потенциальных убытках, понесенных предприятиями.

Некоторые перевозчики утверждали, как пишет портал, что не успели добраться до границы до ее закрытия, указывая, что времени на адаптацию было слишком мало.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 сентября Польша полностью закрыла границу с Беларусью. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков отмечал, что закрытием границы с Беларусью Польша подложила мину под отношения с другими странами.

belta.by