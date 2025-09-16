Турнир состоял из 5 раундов различной тематики. В первом раунде «Разминка» учащиеся за 1 минуту должны были жестами рук показать, как называется их команда. В «Интеллектуальном спринте» компетентное жюри оценивало знание истории, культуры, традиций Беларуси и нашего района. В раунде под названием «Деталь к детали» ребята демонстрировали внимательность и командную работу. А вот умение креативно мыслить и разгадывать ребусы показали в четвертом туре. В финальном «Блиц-штурме» молодые люди посоревновались, насколько быстро они умеют думать.

Все ребята с интересом отвечали на вопросы. По итогам пяти раундов компетентное жюри определило тройку победителей. Все команды награждены дипломами за участие.

Данное мероприятие – доказательство того, что молодежь сильна своим единством и сплоченностью. Мы, белорусы, – разносторонне развитая нация. Мы помним о героическом прошлом во имя светлого будущего нашей Родины.

Ирина СНЕЖНАЯ

Фото автора